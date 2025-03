Ilrestodelcarlino.it - Addio a Lucia Amadori, volontaria per vocazione

Castello d’Argile piange la scomparsa della, scomparsa ieri all’età di 89 anni, persona molto conosciuta in paese. Il sindaco Alessandro Erriquez ha proclamato il lutto cittadino per lunedì, giorno in cui si svolgeranno i funerali. "– dice il primo cittadino –, era esempio di amore incondizionato al territorio e ci consegna la bellissima eredità di quanto siano doverosi e gratificanti il rispetto e la cura degli ambienti in cui viviamo. Era stata nominata, nel 2022, su mia iniziativa, ‘Cavaliere della Repubblica’ con firma del presidente Sergio Mattarella. E questa nomina è stata l’espressione dell’enorme riconoscenza a una persona speciale. A ottobre 2021, in occasione dell’inaugurazione della scuola Don Bosco, chiedemmo a lei di tagliare il nastro". La signoraera nata ad Argelato, ma risiedeva da quando aveva vent’anni a Castello d’Argile.