Addio a Gabriele De Santis La città piange il sindacalista | Era umile e generoso

Un brutto lutto ha sconvolto lanelle ultime ore. È morto, infatti, lo storicoascolanoDe, per le compagne e i compagni conosciuto come ’Fri fri’, riferimento della Cgil e della sinistra picena. Aveva 69 anni e ha lottato contro una brutta malattia. "Ci lascia un compagno, semplice,, laborioso ed estremamente competente – lo ricorda la Cgil –. Sempre protagonista delle feste dell’Unità ai tempi del Partito Comunista, sfamava tutti con maestria assoluta dietro alle friggitrici. Perito in telecomunicazioni, ha conosciuto i valori della sinistra dai professori che negli anni 70 militavano nella Cgil Scuola. Entró alla intendenza di finanza con concorso subito dopo il diploma. Negli anni ‘80, fu impegnato come volontario in Cgil, che in quel periodo inizió a fare le denunce dei redditi, per supportare pensionati e lavoratori.