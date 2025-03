Quotidiano.net - Addio a Fulco Pratesi, morto il fondatore del Wwf Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 marzo 2025 – E’all’età di 90 anni,storico ambientalista edel Wwf. Il decesso è avvenuto in una clinica romana in cui era ricoverato. Ad annunciarlo è stato il Wwf. Nato a Roma il 6 settembre 1934 e laureatosi in architettura nel 1960, dopo essersi reso conto, per sua stessa ammissione, dei danni all'ambiente che molti colleghi architetti perpetravano, abbandonò la professione attiva di architetto urbanista per dedicarsi alla protezione della natura e al giornalismo, entrando nel movimento ecologista.è inoltre noto come illustratore e pittore acquerellista. Nel 1966 fonda l'Associazionena per il World Wildlife Fund (vecchio acronimo del WWF), oggi nota come Wwf, ne diventa vicepresidente nel 1970 e poi presidente dal 1979 al 1992 e dal 1998 al 2007.