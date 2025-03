Dayitalianews.com - Addio a Fulco Pratesi, morto a 90 anni il fondatore del Wwf Italia

e presidente onorario del Wwf, ènella notte (1 marzo) in una clinica di Roma, aveva 90era molto popolare per le sue scelte di vita per il risparmio dell’acqua.La notizia è stata diffusa dall’associazione ambientalista. Giornalista, illustratore e politico,era considerato il decano degli ambientalistini. Ha fondato Wwfnel 1966 ed era ancora presidente onorario. “Architetto, giornalista, autore, disegnatore,del Wwfdi cui è stato a lungo presidente oltre che esempio vivente di ecologismo attivo,è stato la guida per un’intera generazione di naturalisti”, scrive il Wwfin un comunicato.Le scelte di vita per risparmiare acqua“Mi lavo meno possibile“, raccontavanelle interviste.