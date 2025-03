Ilfattoquotidiano.it - Addio a Fulco Pratesi, morto a 90 anni il fondatore del Wwf Italia noto per le battaglie contro lo spreco d’acqua. “La doccia? Mai”

e presidente onorario del Wwf, ènella notte in una clinica romana. Aveva 90. Turbato dalla siccità che periodicamente colpisce varie zone d’era moltoper le sue scelte di vita radicali in nome del risparmio idrico. “Mi lavo meno possibile“, raccontava nelle interviste. “Con una spugnetta bagnatafredda e appena una goccia di sapone. Faccia, ascelle, parti basse”. La? Mai, da almeno 60. Il bagno tantomeno.“L’ultima volta che ho fatto laera da giovane, quando giocavo ancora a rugby“, ha detto al Corriere. “Per i denti chiudo subito il rubinetto e uso sempre lo stesso bicchiere: l’acqua la uso per risciacquare la bocca, prima di buttarla via. La barba? Non uso il rasoio elettrico, perché anche l’energia è importante.