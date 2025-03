Abruzzo24ore.tv - Addio a Fulco Pratesi: il fondatore del WWF Italia si spegne a 90 anni

Roma -, pioniere dell'ambientalismono edel WWF, è morto a 90lasciando un'eredità ecologista inestimabile., figura di spicco nel panorama ambientalistano, si è spento all'età di 90del WWFnel 1966,ha dedicato la sua vita alla tutela dell'ambiente e alla conservazione della fauna selvatica. Nato a Roma il 6 settembre 1934,ha iniziato la sua carriera come illustratore e giornalista, collaborando con testate come il Corriere della Sera e L'Espresso. La sua passione per la natura lo ha portato a fondare la sezionena del World Wildlife Fund, organizzazione internazionale impegnata nella salvaguardia delle specie in via di estinzione e degli habitat naturali. Oltre al suo impegno con il WWF,ha ricoperto il ruolo di Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo dal 1995 al 2005, contribuendo significativamente alla protezione di una delle aree più importanti per la biodiversità in.