Quotidiano.net - Addio a Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia e pioniere dell'ecologismo

Ildel Wwf, è morto stanotte in una clinica romana. Aveva 90 anni. Lo annuncia il Wwf. "Architetto, giornalista, autore, disegnatore,del Wwfdi cui è stato a lungo presidente oltre che esempio vivente diattivo,è stato la guida per un'intera generazione di naturalisti", scrive il Wwfin un comunicato, e "si stringe con commozione alla famiglia: i figli Isabella, Carlo Alberto, Francesco e Olympia e tutti i suoi nipoti". "Nato a Roma nel 1934 e sfollato nella prima infanzia con la famiglia nella proprietà di campagna nel viterbese, è entrato presto a contatto con la natura - ricorda l'associazione -. Dopo un'infatuazione giovanile per la caccia, convertì il suo interesse per la natura e gli animali nella conservazione.