Addio a Fulco Pratesi chi era l’ambientalista che ha iniziato la sua seconda vita con un’orsa

, il fondatore del Wwf morto a 90 anni, dopo avere dedicato la suaalla tutela della natura., nato a Roma il 6 settembre 1934 e presto sfollato con la famiglia nella proprietà di campagna nel viterbese, è entrato presto a contatto con la natura. Fin da piccolissimo amava gli animali e il disegno. Si è laureato in architettura a La Sapienza nel 1960.Nel 1966, dopo un’avventura di caccia in Anatolia che lo convince ad appendere il fucile al chiodo, fonda con alcuni amici il WWF Italia, ne diventa vicepresidente nel 1970 e poi presidente dal 1979 al 1992. Dal 1975 al 1980 è stato anche presidente della Lega Italiana Protezione Uccelli. Ha progettato numerosi parchi nazionali, riserve naturali e piani paesistici in Italia e all’estero.Come rappresentante dell’associazione Italia Nostra – di cui è stato dal 1970 al 1980 consulente per i problemi ecologici – ha partecipato ai lavori della Commissione Conservazione Natura del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1966 al 1972.