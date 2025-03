Internews24.com - Acquafresca rivela: «Scudetto? Ecco chi mi auguro che vinca»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex attaccante di Cagliari e Bologna ha parlato della lottae del big match tra Napoli e Inter Robert, ex attaccante di Cagliari e Bologna, ha recentemente condiviso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com le sue opinioni sulla battaglia per lo, focalizzandosi sul significativo incontro di questo pomeriggio tra Napoli e Inter. Le due squadre sono separate da un solo punto, con gli azzurri attualmente in seconda posizione e l’Inter capolista. Il match tre le squadre di Conte e Inzaghi è considerato cruciale per l’assegnazione del titolo di campione della Serie A, visto che i due club sono in corsa insieme all’ Atalanta di Gasperini per la conquista del trofeo.LE PAROLE DI ROBERT– «? In corsa ci metto ancora l’Atalanta, che ha fatto qualche passo falso ma pure le altre hanno rallentato Miche quest’anno si aggiudichi il titolo una tra Napoli e Atalanta, quindi domani mino gli azzurri».