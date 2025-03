Frosinonetoday.it - Acqua Fiuggi, una cena con le star di Hollywwod ed un piano di investimenti in crescita esponenziale

Leggi su Frosinonetoday.it

, acquistata lo scorso giugno da Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, si svecchia e punta a triplicare i volumi e i ricavi nel giro di quattro anni grazie aper 40 milioni in parte già realizzati. Nelel ore scorse, come se non bastasse, ha chiamato a raccolta le.