Acqua alta: giorno da incubo a Venezia

C’era una volta, la città sospesa tra sogno e realtà, trae pietra, tra bellezza e fragilità. Poi venne il novembre del 2019 e il sogno si trasformò in: l’raggiunse livelli mai visti, sommergendo strade, piazze, vite. È da quella ferita che nasce ‘2019’, la mostra di Patrizia Zelano che dalle 17 di oggi fino al 5 aprile, sarà presente presso la Galleria Zamagni di Rimini. Un viaggio poetico su ciò che resta e su ciò che si trasforma. Perché Patrizia Zelano non si è limitata a osservare il disastro: ha agito, ha salvato libri intrisi d’, li ha sottratti alla dimenticanza e li ha trasfigurati in arte. Le sue fotografie non sono semplici immagini: sono testimonianze, sono memorie, sono simboli. Tra colori espansi nelle trame della carta e segni che parlano di perdita e resistenza, le opere esposte raccontano una storia che non si può dimenticare e che ci ricorda il nostro passato più recente con le alluvioni del 2023 e 2024.