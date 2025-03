Ilgiorno.it - Achille Lauro fa il bis a Milano: nuova data al Forum. Due concerti (uno già sold out) il 16 e 17 marzo 2026

, 12025 –raddoppia a: l’artista romano, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025, continua a collezionare successi raggiungendo un nuovo e importante traguardo per il suo primo tour nei PALAZZETTI. Dopo il tutto esaurito per ladel 16all’Unipoldi, arriva unanel capoluogo meneghino: si farà il bis 17. Il risultato arriva dopo ilout della primaal Circo Massimo di Roma il 29 giugno e i pochissimi biglietti rimasti per la secondail 1° luglio. La prima avventura live dinei Palasport arriva così a quota 8 date partendo da Eboli per proseguire poi a Bari, Padova, Torino, doppia tappa a, Bologna e Firenze. Intanto il successo prosegue ai vertici di tutte le classifiche radio e sulle piattaforme con 30 milioni di streaming totali tra cui le views del videoclip girato alla Fontana di Trevi con Celeste Dalla Porta, grande omaggio alla Città Eterma.