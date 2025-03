Lanazione.it - Accusato di pedofilia. Vigile alla sbarra. Nel pc migliaia di file con foto di bambini

E’ stato incastrato da un virus che si è insinuato nei computer del Comune di Carmignano. Quando il tecnico è andato per riparare i dispositivi ha scoperto, nascosti in una cartella sotto un nome in codice, una serie di immagini e di video dal carattere pedopornografico. Il computer in questione era la postazione di lavoro di un agente della polizia municipale del Comune che di recente è stato rinviato a giudizio con la pesante accusa di detenzione e accesso a materiale pedopornografico. L’agente, residente in provincia di Firenze ma che ha prestato servizio tantissimi anni nel corpo della polizia municipale di Carmignano, è stato sospeso. Il materiale che, poi, è stato scoperto e sequestrato dagli investigatori era contenuto in una cartella sotto il falso nome di "Archivio/Autovelox/mio".