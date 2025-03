Accusati di tentata estorsione Simulano debito da 13 milioni Presi italiano e quattro romeni

Ilgiorno.it - Accusati di tentata estorsione. Simulano debito da 1,3 milioni. Presi italiano e quattro romeni

Leggi su Ilgiorno.it

L’accusa è diaggravata e continuata ai danni di un imprenditore bergamasco di 40 anni del settore autotrasporti. Ieri i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo con i colleghi della Compagnia hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per undi 53 anni residente nella Bergamasca, ritenuto il mandante; il complice romeno, già detenuto per un altro reato; treingaggiati per intimidire l’imprenditore, già arrestati in Slovenia per un furto in abitazione. Grazie alla cooperazione internazionale, il giudice ha emesso un mandato d’arresto europeo notificato nel carcere di Celje. La vicenda nasce nell’aprile 2024, quando il cinquantatreenne chiede a un avvocato di contattare l’imprenditore per esigere un presuntodi 1,3che il padre defunto avrebbe dovuto restituirgli.