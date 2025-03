Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 1° marzo: Sergio Pellizzaro ed altre ricorrenze

1°edL’inizio del racconto del 1°1945 parte dae Gianfranco De Bernardi. Il primo ha disputato 125 partite in Serie A, l’altro è sceso in campo 7 volte nel massimo campionato -con la Spal- e 30 in B. Festeggiano quindi gli ottant’anni. Un età cheavrebbero raggiunto Fidel Uriarte (due Coppe di Spagna con l’Athletic Bilbao, capocannoniere della Liga 1967-’68) e Wilfried Van Moer (tre ‘scudetti con lo Standard Liegi e vicecampione d’Europa con il Belgio nel 1980).Nel giorno del loro trentesimo compleanno, Willie Donachie metteva a segno la seconda e ultima rete con il Manchester City. Quel dì ne compiva quaranta Jozsef Turay, secondo classificato con l’Ungheria al Mondiale ’38.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 1°edproviene da Gli Eroi del Calcio.