Abodi | Per Euro 2032 vanno migliorati tutti gli stadi di Serie A nel rispetto di esigenze territoriali

Il Ministro per lo sport Andreaha parlato in un’intervista al Messaggero in merito alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e la ristrutturazione degliitaliani.: «PerglidiA, neldi»Milano-Cortina:«Siamo pronti. C’è grande apprezzamento per il lavoro della Fondazione che si sta occupando dell’organizzazione. Mancano 342 giorni alla cerimonia d’inaugurazione, sarà un successo universale».Fra un anno e mezzo l’Italia deve comunicare gliper: qual è la situazione?«A ottobre 2026 la Figc indicherà i 5alla Uefa, che dovrà fare le sue valutazioni. Entro la primavera 2027 si dovranno aprire gli eventuali cantieri per gli impianti che hanno bisogno di una riqualificazione significativa.