Ilrestodelcarlino.it - A San Patrizio la 50esima edizione del trofeo Buriani e Vaienti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Cinquant’anni sono un traguardo storico per questa manifestazione sportiva portata avanti dalla società Atletica Sancon i suoi volontari. Per la comunità di Sanè sempre stato un momento di festa, dagli esordi in coincidenza con la festa del patrono fino a questa, che si colloca nella prima settimana di marzo". Così Raffaele Alberoni, assessore allo Sport del Comune di Conselice, alla vigilia delladella podistica’, in programma domattina (domenica 2) a San. La manifestazione competitiva si snoda per le strade della frazione conselicese sul tradizionale circuito di circa 3 km da ripetere tre volte, previo un giro di lancio di 1 km, per complessivi 10mila metri. La gara competitiva attira atleti da tutta la regione ed è apprezzata per il percorso caratteristico che percorre l’argine del canale dei mulini e costeggia l’antico mulino e la pieve.