Chietitoday.it - A Sambuceto primo evento in Abruzzo per il sì ai referendum 2025

Leggi su Chietitoday.it

Un incontro a San Giovanni Teatino per sostenere il sì ai 5su lavoro e cittadinanza si è svolto venerdì pomeriggio. “Dalla parte giusta: cinque Sì per un lavoro tutelato e per il diritto di cittadinanza“ è il titolo dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di Carmine.