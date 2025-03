Quifinanza.it - A Roma apre il primo ospedale veterinario gratuito d’Italia, chi può usufruirne

segna un traguardo storico per la tutela degli animali: nella Capitale aprirà ilpubblico e. La struttura, finanziata dal Comune con un investimento di 6,5 milioni di euro, offrirà cure veterinarie gratuite agli animali senza famiglia e, in futuro, potrebbe essere accessibile anche ai cittadini in difficoltà economica.Il nuovosorgerà presso il canile della Muratella e sarà dotato di pronto soccorso, sale operatorie, laboratori di analisi e reparti di degenza. Ma chi potrà usufruire di questo servizio, quando aprirà e quali cure saranno disponibili? Ecco tutti i dettagli noti sul progettono da primato.Come funzionerà l’Il nuovopubblico sarà una struttura all’avanguardia, con servizi completi per la cura degli animali.