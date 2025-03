Lanazione.it - “A Milano ormai regna l’indifferenza”: libreria si sposta dalla Lombardia alle porte del Chianti

Leggi su Lanazione.it

Castelnuovo Berardenga (Siena), 1 marzo 2025 – Tra il Garibaldi (corso) die il Garibaldi (piazza) di Castelnuovo Berardenga ci sono più o meno trecento chilometri in linea d’aria, una vita ribaltata e la stessa insegna, ’del mondo offeso’, copyright Elio Vittorini. Praticamente una dimensione parla, anche se sulla porta ad accoglierti c’è lo stesso sorriso di Laura Ligresti e al tavolino a parlare di libri, vita e politica suo marito Marco Bocciarelli. L’anno scorso hanno lasciatocon una lettera amara, per quella città che non riconoscevano più, e si sono immersi in questo territorio primo avamposto del, cerniera con le Crete e proiettato verso la città. “Volevamo lasciare una situazione in cui non ci ritrovavamo – racconta Laura – e ci siamo innamorati di questo posto, dove c’è una piazza, un teatro, un museo, c’è tutto per creare cultura e comunità”.