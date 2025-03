A me l’ha detto succede il putiferio Grande Fratello Jessica sa del segreto intimo di Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Anche se manca poco ormai alla finale o forse soprattutto per questo ilnon finisce di stupire. E di tirare fuori confidenze e notizie choc. Tra gli argomenti più scottanti della settimana c’è sicuramente la relazione diSpolverato e Shaila Gatta. Relazione che, almeno ad oggi, è finita dopo l’ennesimo brutto litigio. Se ne è parlato anche durante la diretta di giovedì, col modello che ha accusato pubblicamente la sua fidanzata di averglipiù volte sotto le lenzuola che era gelosa di Chiara.Shaila però ha dato un’altra versione dei fatti: “Io hoche mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli hosotto le coperte e lui le tira fuori così”. È finita qui? Nemmeno per idea perché dietro a questa lite potrebbe esserci anche unmoltoche non ha a che fare con la presunta gelosia dell’ex velina.