A Londra è corsa tra i marchi per aggiudicarsi lo stemma reale

Il mondo della moda britannica ha “tremato”per un attimo nelle settimane scorse. Fonti vicino a Kensington Palace avevano fatto sapere che non sarebbero stati più svelati i brand e i dettagli dei look indossati da Kate Middleton durante le apparizioni pubbliche. La presunta decisione «per sottolineare l’attenzione sulle questioni davvero importanti, le persone e le cause messe in luce dalla principessa».Tutto sarebbe nato da un abito “della discordia” indossato durante una toccata e fuga in Galles della futura regina britannica. Nella visita a uno stabilimento che produce maglieria e calzini amati da casa Windsor, con tanto di Royal Warrant, il sigillo, Kate Middleton avrebbe commesso l’imperdonabile errore di presentarsi con una creazione Zara avvistata diverse volte, cioè “riciclata”, in fantasia principe di Galles.