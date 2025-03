A Latina premiate le guardie Fipsas custodi della pianura pontina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 marzo 2025- In occasionecerimonia di premiazione dell’attività agonistica di pesca 2024 svolte apresso il circolo cittadino sabato 22.2.2025, la Federazione Provinciale rappresentata dal Presidente Domenico Petruzzio ha premiato dodiciper l’attività di tutela ambientale e ittica svolta sul territorio pontino.“Nel 2024- dichiara Petruzzino- lehanno redatto 400 sanzioni amministrative per circa 70.000 euro, decine di sequestri, tre delegheprocura e oltre 100 discariche rinvenute e segnalate ogni organi preposti nei comuni di: Pontinia,, Terracina, Sabaudia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Sezze”.“Le nostre-prosegue il Presidente- hanno la funzione di conservazione e valorizzazione dell’ittofauna, degli animali enatura in generale mediante opere di sensibilizzazione e di vigilanza sul rispetto delle leggi, contribuendo allo sviluppo e alle attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesistico, offrendo il loro servizio a titolo volontario e gratuito, operando nel settore, ittico, ambientale e zoofilo.