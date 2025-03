Oasport.it - A Kvitfjell sarà discesa bis. Brignone tenta un nuovo allungo su Gut-Behrami, Goggia ha il podio nel mirino

Leggi su Oasport.it

Ventiquattro ore dopo si replica acon una nuova. La gara di ieri ha visto l’Italia giù dalcon un terzetto di azzurre dal quarto al sesto posto, in quella che è stata la giornata dell’austriaca Cornelia Huetter, che ha battuto la tedesca Emma Aicher e l’americana Breezy Johnson. Distacchi comunque abbastanza ravvicinati e anche oggi non ci si aspettano grandi divari, con le atlete che non possono commettere la minima sbavatura.Una primache ha comunque sorriso a Federica, che ha vinto nettamente il duello a distanza con Lara Gut-, quest’ultima solamente dodicesima e che oggi dovrà certamente riscattarsi. La valdostana, con il quinto posto, ha portato a 213 i punti di vantaggio sull’elvetica e l’obiettivo è quello di allungare ulteriormente anche oggi.