A Kvitfjell exploit di Emma Aicher | Sofia Goggia chiude sesta

Non è fortunata la pista norvegese diper: nella seconda discesa in due giorni, la bergamascaal sesto posto, a 36 centesimi dalla tedesca, straordinaria nella sua capacità di lasciar correre gli sci e di disegnare traiettorie che le hanno consegnato il primo posto solamente 24 ore dopo il suo primo podio in carriera nella specialità.Dopo il quarto posto di venerdì,si presentava al cancelletto di partenza col pettorale numero 10: una gara condotta in linea con l’allora leader di giornata, la statunitense Lauren Macuga, ma nel tratto finale la velocità non è stata delle migliori e il podio è sfumato.Quando la situazione sembrava già definita, ecco la grande prova di: venerdì si era regalata un po’ a sorpresa il terzo posto, sabato invece ha messo tutte in fila sfilando la prima piazza a Macuga per 3 centesimi, rifilandone 19 all’austriaca Cornelia Huetter e 3 decimi tondi tondi a Federica Brignone, che rimane saldamente in testa alla classifica generale (dove guadagna su Gut-Behrami) e a quella di discesa.