A Firenze, nel quartiere 4, gli eventi di “Marzo Donna”

, 12025 – In occasione della giornata internazionale dellal'8il4 diripropone anche per il 2025 l’ormai tradizionale appuntamento con la manifestazione “”. Tra glia 38/a edizione di Rosamimosa, in programma l'8(con inizio alle ore 14): si tratta di un evento sportivo simbolico per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Sempre l'8ci sarà l'evento “Una mimosa per Andreea Cristina Zamfir” alla panchina rossa al parco di Ugnano: l'organizzazione è dell'associazione Nosotras, si tratta un momento di memoria e riflessione per ricordare le vittime di femminicidio. Il 10ci sarà la mostra fotografica “Universo, mestieri e talenti”. “Tantiper l’edizione 2025 di– dichiara il presidente del4 Mirko Dormentoni –, per raccontare e ribadire a 360° e con varietà di punti di vista i temi della parità dei diritti e delle opportunità, della condivisione di pensieri e valori attraverso il confronto, di riaffermare la dignità del lavoro di tutte e del contrasto a ogni stereotipia.