Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nella seconda discesa di Kvitfjell: n. di pettorale e tv

si è rimessa in giocovelocità dopo non essere riuscita a brillare nelle specialità più amate durante i Mondiali di Saalbach e ha sfiorato il podioprimalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, reduce dal quarto posto nel gigante di Sestriere, si è piazzata ai piedi del podio sulle nevi norvegesi e cercherà il risultato a effettolibera di, in programma sabato 1° marzo (ore 10.30).LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 10.30L’azzurra dovrà vedersela nuovamente con l’austriaca Cornelia Huetter, le svizzera Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, le statunitensi Breezy Johnson e Lauren Macuga, la tedesca Emma Aicher, Federica Brignone e Laura Pirovano.