A che ora parte Federica Brignone oggi nella seconda discesa di Kvitfjell | n di pettorale e tv

ha conquistato un prezioso quinto postoprimalibera die ha rafforzato la prima posizioneclassifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana, reduce dalle due vittorie nei giganti di Sestriere, ha ulteriormente distanziato la svizzera Lara Gut-Behrami grazie al risultato conseguito nell’atto di aperturalocalità norvegese e spera di acquisire ulteriore marginelibera di. L’appuntamento in terra scandinava è per sabato 1° marzo (ore 10.30), sarà lagara del weekend a precedere il superG della domenica.LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 10.30ha già vinto due gare in stagione in questa specialità e ha tutte le carte in regola per salire nuovamente sul podio, continuando la propria marcia verso l’ambitissima Sfera di Cristallo.