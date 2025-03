Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discesa Kvitfjell e gigante Kranjska Gora, programma, streaming

Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di sci. Da Kransjka, sede delmaschile, a, dove inc’è la secondafemminile consecutiva. Si comincia proprio con gli specialisti delle porte larghe, con prima e seconda manche che verranno intervallate dalla gara delle donne jet in Norvegia.Nelsulla Podkoren le speranze azzurre sono quasi tutte riposte in Luca de Aliprandini, che è quinto nella classifica di specialità e che ha sicuramente l’obiettivo di difendere questa bella posizione. Ci si aspetta una risposta dopo la gara iridata da Alex Vinatzer, mentre si spera che Filippo Della Vite riesca a dare un po’ di continuità anche solo tra una manche e l’altra.Per Ga e Brignonebis dopo il quarto ed il quinto posto di ieri. Ovviamente le azzurre sperano questa volta di salire almeno sul podio e sarà una gara importante anche per la classifica di specialità con Huetter che spaventa entrambe le italiane.