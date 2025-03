Ilfattoquotidiano.it - A Cali, Colombia, il welfare nei quartieri del crack è fai-da-te

Non sono stati giorni piacevoli per il presidente della, Gustavo Petro, costretto a cedere al ricatto di Donald Trump, che aveva aumentato i dazi doganali sui beni importati dallafino al 50% dei valori in fattura. Una ritorsione a fronte del divieto (poi revocato) di atterraggio a Bogotà dei voli Usa con a bordo i 250ni espulsi dagli Stati Uniti, che pur incensurati secondo le autorità lo, sono stati sottoposti a umiliazioni arrivando incatenati. Il segretario di Stato Marco Rubio nel frattempo cancellava i visti per gli Stati Uniti dei funzionari del governono.Sul fronte interno, le cose non vanno meglio: dopo le ultime stragi ai confini col Venezuela negli scontri tra le Farc e ELN (Esercito Liberazione Nazionale) che hanno causato oltre 100 morti, Petro ha dichiarato lo stato d’emergenza, accusando Caracas di utilizzare i guerriglieri per gestire il traffico di droga.