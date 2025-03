Anteprima24.it - A Benevento si festeggia il Carnevale con ‘Villa in Maschera’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlè l’occasione per dare sfogo alla fantasia e alla creatività, nel solco di antiche tradizioni o con declinazioni nuove, inaspettate. Martedì 4 marzo 2025 la Proloco diSamnium, con il patrocinio del Comune die in collaborazione con la “Libertas-Sviluppo Nazionale”, organizza presso la Villa Comunale la manifestazioneincon spettacoli, animazione e l’attesa sfilata diper i bambini.L’inizio deimenti è fissato alle ore 15:00 con la partecipazione della scuola di Danza “Enjoy Sport”. Musica e animazione a cura di Luca Ray Passariello. Alla manifestazione parteciperanno anche le Associazioni: F.A.B.A, Special Olympics Italia, Insieme per .a.p.s., A.S.D. Podismo, Associazione Italiana persone Down, Associazione Misericordie, Associazione Polizia di Stato.