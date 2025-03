Lanazione.it - 8 marzo, Firenze vara un mese di eventi per celebrare le donne

, 12025 - Undi appuntamenti perla Giornata internazionale della donna, l'8. Le iniziative rientrano nel 'Donna', calendario diorganizzato da Comune di, Quartieri, Informa Donna e portale Giovani, Casa delle, Biblioteche comunali fiorentine, Museo Novecento, Mad Murate Art District, in collaborazione con Muse, sindacati Cgil, Cisl e Uil, Gest, Cooperative di taxi 4390 e 4242 e associazioni fiorentine. Per tutto ildi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, sarà attiva anche la campagna di sensibilizzazione "One two free - insieme per il diritto a viaggiare senza molestie". Tra glidi apertura, i 4, ci sarà al Mad 'Lenella ideologia e nella società del Ventennio, tra conservazione e modernità', iniziativa organizzata dall'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea.