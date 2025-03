Udine20.it - 29 febbraio 2020: cinque anni dal primo caso Covid a Gorizia

“Ricordo come fosse oggi quel sabato 29, quando ilin Friuli Venezia Giulia scoppiò a. Ci siamo attivati immediatamente per gestire una situazione d’emergenza senza precedenti e con l’impegno e la collaborazione di tutti siamo riusciti a uscirne:è diventata in quell’occasione un’unica famiglia”: così il sindaco, Rodolfo Ziberna, ricorda quanto accadutofa. Una lezione di cui oggi, a mente fredda, dovremmo fare tesoro secondo ilcittadino, che coglie l’occasione anche per ringraziare ancora una volta tutti gli operatori sanitari e coloro che si sono spesi in prima persona per far fronte a una situazione eccezionale da tutti i punti di vista.“Quella sera la telefonata dal capo di una grande azienda che mi comunicava il contagio di un dipendenteno è stata una mazzata.