2025 | Fuga dalle farmacie

Abbiamo conosciuto la figura del gettonista per colmare le carenze di medici e infermieri negli ospedali e, in particolare, nei Pronto soccorso. Quello di cui non si è abbastanza consapevoli, però, è che anche un altro settore della sanità è costretto a farne un largo impiego: quello delle. Si è portati a considerare chi ci lavora come professionisti privilegiati, dai lauti guadagni, immuni da qualsiasi crisi. In realtà, i giovani cominciano ad allontanarsi anche da questo comparto economico. E la conseguenza sono, appunto, le chiamate «a gettone».A rivelare questo scenario è il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli. «Nel 2023 si è registrato il 20 per cento in meno di laureati in farmacia rispetto a cinque anni fa. C’è una “crisi vocazionale”, permettetemi di usare questa espressione ma è calzante» afferma a Panorama.