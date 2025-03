Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Venezia, le formazioni ufficiali: Gasp conferma il tridente pesante

Leggi su Bergamonews.it

Gewiss Stadium. Una partita chiave per la corsa Scudetto. In attesa della supersfida tra Inter e Napoli (ore 18), l’sfida tra le mura di casa ildi Di Francesco.erinitutte le previsioni della vigilia. Davanti a Carnesecchi terzetto difensivo composto da Posch, Djimsiti e Kolasinac. De Roon ed Ederson nel cuore della metà campo, Cuadrado preferito a Bellanova e Zappacosta preferito a Ruggeri sugli esterni. Davanticon Lookman, De Ketelaere e Retegui. Torna a disposizione Daniel Maldini: partirà dalla panchina.Di Francesco in difesa sceglie Schingtienne invece di Marcandalli e in attacco punta sull’ex Monza Maric.: il tabellino(3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.