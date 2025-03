Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Venezia 0-0, calcio d’inizio al Gewiss Stadium

Leggi su Bergamonews.it

. Una partita chiave per la corsa Scudetto. In attesa della supersfida tra Inter e Napoli (ore 18), l’sfida tra le mura di casa ildi Di Francesco.0-0Marcatori: -.(3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Bellanova, Palestra, Ruggeri, Sulemana, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Maldini. All. Gasperini.(3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. A disp. Joronen, Grandi, Marcandalli, Carboni, Condé, Bjarkason, Duncan, Doumbia, El Haddad, Yeboah, Gytkaer, Fila. All. Di Francesco.Arbitro: Giuseppe Collu, sezione di Cagliari.Ammoniti: –.