Zverev perde ancora Sinner… sorride | numero 1 sempre più al sicuro

toc (Adnkronos) – Jannik Sinner non gioca, ma in attesa del ritorno in campo il suo1 del ranking Atp èpiù alper merito. degli avversari. Alexander2 del ranking e primo inseguitore di Jannik, ha perso. In maniera clamorosa. Il tedesco è stato eliminato nel secondo turno dell’Atp 500 di Acapulco dal83 della classifica mondiale Learner Tien (punteggio di 6-3 6-4). Un ko emblema di un momentopiù nero per. La sconfitta diad Acapulco arriva una settimana dopo la cocente eliminazione del tedesco nei quarti di finale del torneo di Rio de Janeiro (contro Francisco Comesana). Lo stop di Sinner potrebbe favorire Alcaraz ein ottica sorpasso nel ranking Atp, ma fin qui i due rivali più accreditati di Jannik non stanno brillando.