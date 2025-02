Bergamonews.it - Ztl, dal 2 aprile l’obbligo del pass negli orari del carico e scarico

Bergamo. Contrassegno di transito, a partire dal 22025, i veicoli commerciali che accedono alle Zone a Traffico Limitato per effettuare operazioni die snelle fascee consentite dovranno essere dotati di un contrassegno di transito, rilasciato da Atb Mobilità al costo di 10 euro annui. Dalla stessa data, i sistemi di videocontrollo agli ingressi delle Ztl entreranno in funzione in modalità sanzionatoria, monitorando gli accessi e garantendo il rispetto delle nuove regole.“Si tratta di un primoo verso una regolamentazione più efficace della consegna delle merci nelle Ztl – dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda -, in attuazione di una delibera approvata dalla Giunta lo scorso dicembre. Seguiranno ulteriori provvedimenti, in particolare sulle regole di accesso alla Ztl di Città Alta.