Ilsole24ore.com - Zoe Saldana (“Emilia Pérez”), la favorita

Leggi su Ilsole24ore.com

Vincerà lei come miglior attrice non protagonista? Noi speriamo davvero di sì. Lo scandalo che ha colpito “” per i vecchi tweet della sua collega Karla Sofía Gascón, ci.