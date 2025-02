Quotidiano.net - Zignago Vetro acquisisce clienti di Bormioli Pharma dopo richiesta Antitrust austriaco

acquisirà idiche l'ha chiesto a Gerresheimer di cedere per poter completare l'acquisizione della società di packaging farmaceutico., si legge in una nota, trasferirà i propridel settore farmaceutico per contenitori insodico-calcico di Tipo 3 (cavo) in Austria e una selezione dinello stesso settore in paesi confinanti quali Svizzera, Slovenia, Italia e Ungheria, a. "Siamo felici dell'accordo raggiunto che ci permette di entrare con nuovi prodotti in aree geografiche da noi già servite. Ringraziamo l'Autorità Federale Austriaca Garante della Concorrenza,e Gerresheimer per avere riconosciuto le capacità del nostro gruppo nel poter servire un settore come quello farmaceutico complementare a quelli in cui attualmente operiamo, continuando a garantire ai nostrielevati livelli di qualità e di servizi" commenta l'ad diBiagio Costantini.