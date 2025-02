Inter-news.it - Zielinski e una ‘sottovalutazione perenne’. La costante del suo inizio all’Inter!

Piotrsta disputando la prima stagione con la maglia dell’Inter. Il centrocampista polacco è vittima di unae reiterata’, nonostante le buone prestazioni con i nerazzurri.IL PUNTO – Piotrè stato acquistato dnella sessione estiva di mercato. Il polacco, arrivato a parametro zero grazie al lavoro della dirigenza nerazzurra sin dal gennaio dello scorso anno, si è gradualmente adattato ai meccanismi della squadra di Simone Inzaghi, dimostrandosi progressivamente in grado di interpretarli con efficacia. Ne sono una prova concreta due delle ultime sfide da lui disputate con i nerazzurri, quella di Serie A contro la Fiorentina e quella di Coppa Italia contro la Lazio. Nel primo caso per i secondi 45 minuti, nel secondo per tutta la partita, il polacco ha dimostrato di poter dare costanza e dinamicità alle sue trame difensive e offensive, rappresentando un punto di riferimento della manovra d’attacco dell’Inter.