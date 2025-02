Ilfoglio.it - Zero Day, un racconto politico dove il thriller domina

Per il suo debutto seriale, Robert De Niro ha scelto il ruolo di un ex presidente americano. InDay, serie disponibile su Netflix dal 20 febbraio, un eccellente De Niro interpreta George Mullen, ex presidente americano che si è dimesso a seguito di un tragico lutto famigliare, uomo stimato e integerrimo che viene richiamato in servizio dall’attuale presidente Evelyn Mitchell (Angela Bassett). Il motivo? Un enorme attacco informatico che ha colpito gli Stati Uniti, mettendo fuori uso qualsiasi dispositivo elettronico del paese (dai cellulari alle apparecchiature delle linee aeree, degli ospedali e delle metropolitane). Ci sono state quattro mila vittime e nessuno che ha rivendicato l’atto criminale. Mullen accetta quindi, nonostante pensasse di aver chiuso con la politica e l’età cominci a farsi sentire, di presiedere una commissione speciale – laDay – per cercare di risolvere la situazione e individuare i colpevoli.