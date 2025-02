Inter-news.it - Zeman ricoverato, ma condizioni stabili: ora ulteriori accertamenti

restapresso il Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un’ischemia cerebrale. L’allenatore boemo, 77 anni, si trova ora nel reparto di terapia intensiva. Le sue, stando agli ultimi aggiornamenti, sono. Ma dovrà effettuare nuovi.CURE IN CORSO – Nonostante la grande paura iniziale, le prime cure sembrano aver dato esiti positivi e ledi Zdeneksono fortunatamente. Il personale medico del Policlinico Gemelli sta monitorando costantemente ledell’ex allenatore, sottoponendolo a una serie di controlli cardiologici e neuroradiologici per scongiurare qualsiasi peggioramento. L’ex allenatore di Roma, Lazio e Pescara non è in pericolo di vita, ma la situazione resta delicata e saranno necessarieverifiche nelle prossime ore.