Romatoday.it - Zeman ricoverato, il neurochirurgo: "Non sappiamo quando tornerà a parlare"

Leggi su Romatoday.it

"Ho visto, fatica a, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale". Queste le parole rilasciate.