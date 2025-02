Calcionews24.com - Zeman, nuovo bollettino dall’ospedale: le condizioni

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sulledi salute di Zdenek, allenatore con un passato in Serie A, dopo il ricovero in ospedale. I dettagli Attraverso l’Ansa è stato pubblicato unospedaliero sulledi salute di Zdenek, allenatore con un passato in Serie A tra Lazio, Roma e non solo.– «Zdenek .