Zeman è vigile ma il neurochirurgo ammette | Non sappiamo se tornerà a parlare

Zdenekè «, collabora con i medici e reagisce alle terapie». L’ex tecnico di Roma, Lazio, Foggia e Pescara è stato ricoverato il 27 febbraio per una sospetta ischemia cerebrale e attualmente le sue condizioni, secondo quanto filtrato dal Gemelli di Roma, restano stabili. La prognosi è ancora riservata in attesa di ulteriori esami e accertamenti. Ma a dare una notizia sulla salute diè stato Alessandro Olivi. Come riportato da Repubblica, il direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Gemelli ha affermato: «L’ho visto, fatica ama comprende la situazione. Annuisce, collabora. Ma nonse».Il: «Non è affranto, farà altri test»Olivi ha spiegato: «Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale».