Zeman al Gemelli per ischemia parla il neurochirurgo | Non sappiamo se tornerà a parlare | ora comunica a gesti

Difficile al momento per i medici fare previsioni sui danni dell’cerebrale che ha colpito Zdenek. Il 77enne boemo è ricoverato all’ospedaleda ieri 27 febbraio. Ex allenatore di Foggia, Roma, Lazio e Pescara, dopo 24 ore si trova ancora la Stroke unit del policlinico romano. Tra i dubbi maggiori sul futuro è sepotrà o meno tornare are: «Ho visto– ha detto Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del– fatica are, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale».Il dottor Olivi ha spiegato al Corriere che per il momento «nonsere, ce lo dirà il tempo».