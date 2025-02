Quotidiano.net - Zelensky ringrazia Trump e gli Usa, serve pace giusta e duratura

Leggi su Quotidiano.net

"Grazie America per il sostegno, grazie per questa visita. Grazie al presidente, al Congresso e agli americani". Lo afferma Volodymyrsu X dopo l'incontro burrascoso con Donaldalla Casa Bianca. "L'Ucraina ha bisogno di una, e stiamo lavorando esattamente per questo", ha aggiunto.