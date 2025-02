Zelensky da Trump, sprint finale su terre rare e garanzie di sicurezza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyrincontra oggi Donalda Washington, dove è arrivato ieri sera e dove firmerà l’accordo con gli Usa sullo sfruttamento dellee di altre risorse naturali, che Kiev vede come una leva per garantirsi ulteriori aiuti militari americani e qualche forma di garanzia diper il dopo-tregua. Alle ore 11 locali, le 17 in Italia,arriverà alla Casa Bianca per un bilaterale, seguito da un pranzo che l’agenda presidenziale statunitense fissa alle ore 11.35, poi la conferenza stampa alle 19 italiane, le 13 nella capitale federale statunitense. Tempi stretti, che potrebbero indicare un accordo già strutturato, malgrado le incertezze dei giorni scorsi, non del tutto chiarite. Mercoledì, il premier ucraino Denys Shmyhal ha dichiarato che l’intesa preliminare prevede la creazione di un “fondo di investimento” per la ricostruzione dell’Ucraina.