Zelensky da Trump oggi accordo su terre rare | E’ rete di sicurezza per Kiev

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – E’ il giorno della firma sull’tra Ucraina e Usa sulle, con il presidente ucraino Volodymyrche volaa Washington per incontalla Casa Bianca il leader americano Donald. Un incontro confermato dasolo nella giornata di ieri nonostante l’annuncio del tycoon di mercoledì scorso, incontro che avviene nel bel mezzo del disgelo nei rapporti americani con la Russia di Putin e tra le stoccate dei giorni scorsi all’indirizzo dilanciate dache ora, però, sembra ritrattare. In attesa che avvenga il colloquio,ha intanto sottolineato ieri che l’intesa che “firmeremo insieme” consullesarà una “di” per l’Ucraina. “Il presidenteverrà da me venerdì mattina e firmeremo unmolto importante per entrambe le parti, perché ci farà entnel Paese e lavolì”, aveva spiegato prima del colloquio con il primo ministro britannico Starmer, definendo l’una “di, potremmo chiamarla così”.